Elektirikli scooter kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Sektör temsilcileri hem kullanıcıların hem de firmaların korunması için taşıt sigortasının zorunlu hale geldiğini söylüyor.

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Scooter kullanıcıları için çok ciddi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalmaları söz konusu. Çoğu vatandaşın bunu karşılaması mümkün değil. Zorunlu hale getirildiğinde çok küçük bir rakamla çok büyük bir koruma almaları söz konusu" dedi.

"Scooter ve kullanıcı sayısına göre zorunluluk getiriliyor"

Scooter kullanıcılarının sigorta zorunluluğuyla ilgili Avrupa'da birçok uygulama yer alıyor. Sektör temsilcileri bu uygulamalar üzerinden çeşitli çözüm önerileri sunuyor.

Bağcı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Scooter sayısı ve kullanıcı sayılarına bağlı olarak belirli limitlerle firmalara sigorta yapma zorunluluğu getiriliyor. Benzer ikinci bir uygulama örneği de kullanıcıların scooter kiralayanların kiralama sırasında küçük farklar ödeyerek kendini sigortalatması."

Sigorta zorunluluğu belediyeler tarafından da getirilebiliyor. Bazı belediyeler scooter firmalarının sigorta yapmasını zorunlu hale getirdi.