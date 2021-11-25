Osmangazi köprüsü üzerinde park halinde duran aracı fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, köprü güvenlik elemanları ile birlikte olay yerine geldiğinde kapıları açık halde bırakılan Bursa plakalı cipin yolcu koltuğuna bırakılmış, E.E. adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet ile bir adet cep telefonu ve kağıt 5 lira buldu.

E.E'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerine polis ekipleri sahil güvenlik ve deniz polisi ile birlikte denizde arama başlattı.

Bursalı işadamı 42 yaşındaki E.E'nin evli ve çocuk sahibi olduğu, Bursa'da ve İstanbul'da çok sayıda AVM'de fırın işletmeleri bulunduğu belirlendi.