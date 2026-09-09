ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarında nerede olduğuyla ilgili haberin geri çekilmesini istedi

Başkan Trump, sosyal medya hesabından, New York Magazine'in, "Trump 11 Eylül'de nerede olduğuyla ilgili tuhaf bir yalan söylüyor" başlıklı haberine ilişkin paylaşım yaptı.

Kendisini 11 Eylül saldırılarının ardından nerede olduğu ve ne yaptığı konusunda "şüpheli beyan" vermekle suçlayan dergiyi "başarısız" olarak nitelendiren Trump, "Kimsenin aklına ilk olarak benim geleceğimi sanmıyorum ama oradaydım. Tabii ki binaların çöktüğü gün değil ancak kısa bir süre sonra oraya gittim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberin "yalan" olduğunu kaydeden Trump, haberin geri çekilmesini talep etti.

11 Eylül 2001 saldırıları

11 Eylül 2001 sabahı New York, Manhattan Adası'nda bulunan, şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden American Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York'taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına isabet etti.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.