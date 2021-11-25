Aydın Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama ile Aydın'da ekmeğe zam yapıldığı duyuruldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 lira 75 kuruştan satılan ekmek zamlanarak 2 lira 50 kuruş oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken artan girdi maliyetleri nedeniyle Aydın'da 200 gram olan ekmeğin 230 grama çıkarılarak ekmek fiyatının 2 liradan 2 lira 50 kuruşa yükseldiğini açıkladı.

Zamlı fiyatların 26 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacağını ifade eden Ülken, şöyle konuştu:

"Son dönemde fırın işletmesi üreticilerimizin hissedilir şekilde yaşadığı temel girdilerdeki fiyat artışları, 4 ay içinde unun fiyatının 135 liradan 260 liraya çıktığını, maya, elektrik ve akaryakıt maliyetlerinin de yüksek oranda fiyat artışına uğradığını göz önüne alırsak; fırın işletmesi üyelerimizin bu fiyatla dahi maliyetlerini karşılayamayacakları görülecekti. Girdi maliyeti zamlarına bir an önce kalıcı tedbirler alınması gerekmektedir."