Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrilen yolcu minibüsünde 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA/Arşiv]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kadir Kelepçe idaresindeki yolcu minibüsü, Kahta-Sincik kara yolu Teğmenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 5 öğrenci yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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