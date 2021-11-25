Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denize düşen kediyi dalgıçlar kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy'de denize düşen kediyi itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.
İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş Vapur İskelesi'nin yanında kedi denize düştü.
Kedi, deniz kenarındaki iskelenin beton blokları arasında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik dalgıçları kediyi kurtardı.
Kurtarma operasyonunu ilgiyle izleyen çevredekiler, ekiplerin kediyi kurtarmasının ardından ekipleri alkışladı. Karaya çıkarılan kedi kaçarak uzaklaştı.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 17:32
- 17:32
- 17:27
- 17:29
- 17:32
Sıradaki Haber
Elazığ'da açık alan etkinlikleri yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz