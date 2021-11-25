Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
İstanbul'da aile sağlığı merkezindeki satırlı saldırgan kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da satır ile aile sağlık merkezine giren bir kişi etrafa zarar verdi. Doktorlar ve çalışanlar, satırlı saldırgandan odaya kaçarak saklandı. Kimliği belirlenen saldırgan ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
İstanbul Sultanbeyli'de geçtiğimiz haftalarda, bir şahıs elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi.
Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı.
Doktor ve çalışanlar odaya saklandı
Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya saklandı. Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti.
Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalanan kişi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.
Etiketler: İstanbul
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