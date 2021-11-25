Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den Mıkolayiv-İstanbul uçuşuna indirim
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları, yeni destinasyonu Mıkolayiv-İstanbul arası uçuşlarda avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna Mıkolayiv-İstanbul arası uçuş kampanyasını açıkladı.
31 Aralık'a kadar olan kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular Mıkolayiv-İstanbul arası 149, İstanbul-Mıkolayiv arası 154 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
THY, 23 Eylül'den itibaren yeni destinasyonu Mıkolayiv-İstanbul uçuşlarına başlamıştı.
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