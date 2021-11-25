Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nesli tehlike altındaki toy kuşu Hatay’da görüntülendi
[Fotoğraf: İHA]
Nesli tehlike altında olan canlılardan Toy kuşu, Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda görüntülendi.
Hatay Samandağ'daki "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda nesli tükenmekte olan toy kuşu görüntülendi.
Hatay'ın 383'üncü kuş türü oldu
Kuş Gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından görüntülenen toy kuşu, Mileyha'nın 290'ncı Hatay’ın ise 383'üncü kuş türü olarak kayıtlara geçti.
Yoğurtçuoğlu, "Mileyha’daki yaşam alanı sadece insanlara ait değil, bütün dünyanın en önemli göç duraklarından biri. Toy kuşunun bile buraya geliyor oluşu bunu gösteriyor. Toy kuşu uçabilen en ağır kara kuşu. Hatay’da ilk kez görülüyor. Türkiye’de nesli ciddi anlamda tehlikede olan, sayıları belki 1000’den az kalan dev kuşlardan biri" dedi.
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