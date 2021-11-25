Mayıs ayında yürürlüğe girecek kararın Facebook, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından reklam panoları, gazeteler, dergiler ve radyolara kadar 18 yaş altındakilere hitap edebilecek tüm mecralarda uygulanması planlanıyor.

Karar, ülkede reklamverenlerin uyması gereken kuralları belirleyen Reklamcılık Uygulama Komitesi'nin konu hakkındaki değerlendirmesi sonucu alındı.

Komite, sağlık yetkililerinin bilgilendirmelerini dikkate aldı.

Ülkede halihazırda 18 yaşından küçüklere kozmetik prosedürlerin uygulanması yasak olsa da onlara yönelik reklam verme konusunda bir kısıtlama yok.

Söz konusu yasağın, krem, makyaj ürünleri, losyon, yüz maskesi gibi kozmetik ürünlerinde ise geçerli olmayacağı bildirildi.