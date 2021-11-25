Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de, ablası uyuduğu sırada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğun, yangına neden olduğu iddia edildi. Yangında evde mahsur kalan abla kardeş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cebeci Mahallesi 2476. Sokak'ta öğlen saatlerinde, iddiaya göre, abla S.Ç. odasında uyurken 5 yaşındaki A.Ç. adlı kardeşi çakmakla oynarken koltuğu tutuşturdu.
Alevler bir anda tüm evi sardı. Alevleri görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kardeşlerin sağlık durumları iyi
İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan abla ile kardeşini kurtardı.
Sağlık durumları iyi olan abla kardeşe sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Yangın daha sonra itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
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