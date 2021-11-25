Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisler kadınlara çiçek dağıttı
[Fotoğraf: AA]
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim ile Galatasaray meydanları arasında, kadına şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla kadınlara çiçek takdim etti.
Polis ekipleri, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtıp, uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgiler de verdi.
Karanfil dağıtan atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdi.
Kadınlar, çiçek takdimi dolayısıyla teşekkür ettikleri atlı polislerle fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Polis Kadına Şiddet
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