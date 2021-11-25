Apartman bahçesinde hareketsiz halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızının mesaj atan kişinin çağırdığı yere gittiğini belirten Yıldız, "Ben kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Bundan 2 yıl önce damadım Selçuk Fakıoğlu'nu öldürdüler. Torunum damadım öldürüldüğünde 6 aylıktı" dedi.

Yıldız, kızının bir tutam saçını koklayarak, şöyle konuştu:

"Bu saç benim artık oksijenim, yaşama sebebim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Ne olursunuz yardımcı olun. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Artık bu pislikleri alsınlar, 'dur' desinler artık, yeter. Çok annelerin, babaların canı yandı. Yeter, yanmasın artık. Benim kızım kim vurduya gitmeyecek. Bu işin peşini bırakmayacağım."



Gökçe Yıldız'ın eşi de vurularak öldürülmüş

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.