Kentte yaşayan dar gelirli vatandaşlara hizmet vermek ve ihtiyaçlarına göre yardımların ulaştırılmasını sağlamak amacıyla haziran ayında hizmet vermeye başlayan marketin resmi açılışı yapıldı.

Marketin açılışında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, böyle hayırlı bir iş yaptıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Kentin en ücra köşesindeki vatandaşa dahi devletin sıcaklığını göstermek amacıyla bu projeyi sunduklarını vurgulayan Sonel, "Vatandaşlarımızdan küçük büyük demeden yardım yapan herkese çok teşekkür ederiz. Sosyal marketin Ordu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlerin buraya katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler bu sosyal dayanışma projelerinde para değil, hizmet amaçlı olduğuna değindi.

Hayırseverlerin destekleri önemli

Son zamanlarda ihtiyaç duyulan sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı ellilerinden geldiğince desteklemeye çalıştıklarını söyleyen Güler, bu yeni uygulamanın kimsenin verdiğini kimsenin görmediği bir sistem olduğunu anlattı:

"Başka illerden de bizi örnek alanlar oldu. Biz ihtiyaç sahiplerine hazırladığımız gıda kolilerinden veriyorduk. İçerisinde nohut, fasulye vesaire bulunuyordu ama insanların ihtiyaçları kişiden kişiye değişebiliyor. Bu marketle istediklerini buradan alabilecekler.”

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde yapılan projenin açılış törenine Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları, hayırseverler ile vatandaşlar da katıldı.