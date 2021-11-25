Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman-Şanlıurfa yol ayrımında meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki otomobil, M.A. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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