Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki su kanalına girdiği kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale- Samsun yolu Ulaş köyü yakınında meydana geldi.
İsmail Berk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Leyla, Alparslan Sultan, Kaan Berk ve Neriman Yılmaz yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kırıkkale
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de otomobil su kanalına girdi: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz