Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de COVID-19 tedavisi gören öğretmen hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de, yeni tip koronavirüs tedavisi gören öğretmen Nurseven Elbasan, 34 yaşında yaşamını yitirdi. Elbasan'ın vefatından birkaç gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi.
Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Nurseven Elbasan, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vefat etti.
Okul öncesi öğretmeni olan Elbasan’ın cenazesi, Bornova ilçesindeki Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Koronavirüs testi 3 Kasım’da pozitif çıkan Elbasan, solunum güçlüğü çekmesi üzerine hastaneye yatırıldı.
Elbasan’ın hamileliği sırasında koronavirüs hastası olduğu, vefatından birkaç gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi.
Etiketler: Öğretmen
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