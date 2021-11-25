Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta inşaatın sığınak boşluğuna düşen çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta bir inşaatın sığınak boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk, çevre sakinleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine giden 14 yaşındaki Y.K., havanın kararmasının da etkisiyle fark etmeyerek inşaat halindeki 4 katlı binanın sığınak boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkartılırken, zabıta ekipleri de boşluğun üzerini tahtalarla kapatıp, etrafına şerit çekti.
Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 23:33
- 23:11
- 23:31
- 23:00
- 23:09
Sıradaki Haber
Ardahan'da tır geçişine kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz