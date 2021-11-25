Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, otomobilin çarptığı 61 yaşındaki yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, K.K.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki S.S.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Polis Trafik Kazası
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