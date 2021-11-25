Merkeze bağlı Hamzagerek köyünden hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan Volkan Koçbay, aniden etkili olan kar yağışı sonrası köye geri dönmek istedi.

Kar ve sis nedeniyle yolunu kaybeden Koçbay, durumu ailesine bildirdi. Koçbay'ın ailesi durumu jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine söyledi.

Çoban ve sürüsünün son olarak Bulanık köyü yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine ekipler çalışmasını bu bölgede yoğunlaştırdı. Güvenlik korucuları ve köylülerin de traktörleriyle katıldığı arama çalışmasında Koçbay, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulundu.

Bulanık köyü muhtarı Engin Kumaş, Koçbay'a eşlik ederek koyun sürüsünü güvenli bölgeye indirdi. Koçbay, jandarma ekiplerince Yahni Dağı eteklerinde ailesine teslim edildi.

Çoban Koçbay, gazetecilere, kötü bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Aniden kar yağdı, sonra sis bastı. Ben de yolumu kaybettim. Daha sonra yardım istedim, gelip beni kurtardılar, teşekkür ederim." dedi.