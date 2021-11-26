Kamyonetiyle Gümüşhane’den Trabzon’a giden Arif Karaduman, Köstere köyü mevkiindeki helikopter pisti yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları aracına isabet etti.

Sesleri duyar duymaz yolun boş olmasından da faydalanarak yaptığı manevralarla kayaların altında kalmaktan son anda kurtulan Karaduman, olaydan aracına çarpan ufak kaya parçalarının verdiği hasarla kurtuldu.

Kaya düşmesini engellemek için yol boyunca çeşitli bölgelere yapılan çelik filelere rağmen yağışlı havalarda dağdan kaya parçaları ise düşmeye devam ediyor.

Karaduman küçük kaya parçalarını yoldan temizlerken, ihbarda bulunması üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri kapanan yolda temizlik çalışması yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Olay anında çok korktuğunu söyleyen Karaduman, “Araca çarpan kayaların seslerini duyunca hızlıca manevra yaptım. Küçük taşları ben temizlemeye çalıştım ama büyük taşlar için Karayolları ekiplerine haber verdim” dedi.

Her yıl milyonlarca aracın geçtiği bu yolda yağışlı havalarda hemen her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını anlatan Karaduman, bu işin çaresinin yapımı devam eden yeni Zigana tünelinin biran önce açılması olduğunu ve tünelin bitmesini dört gözle beklediklerini söyledi.