38 yaşındaki İnşaat Teknikeri Cengiz Özdemir, 2017 yılında tarımla uğraşmaya karar verdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce verilen istiridye mantarı üretimi kursuna katılan Özdemir, kursu başarıyla tamamladı.

Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Özdemir, mantar üretim tesisi kurmak için 30 bin TL hibe desteği aldı. Evinin bahçesine kurduğu tesiste kısa sürede hedeflediği başarıyı yakalayan Özdemir, her geçen yıl üretim kapasitesini de artırdı. Yıllık 20 ton mantar üretimine ulaşan Cengiz Özdemir, ürettiği mantarların satışından elde ettiği kazançla ikinci tesisini kurarak üretim miktarını 40 tona çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazancını yüzde 50 artırdı

İstiridye mantarı yetiştiriciliği için daha önce hazır kompost kullanan ve yaptığı yatırımla kompost makinesi ve platformu alarak kendi kompostunu da üretmeye başlayan Özdemir bu sayede kazancını yüzde 50 artırdı.

Mantar yetiştiriciliğinin gelir kaynağı olabileceğini söyleyen Özdemir, "Burada biz 2017’de genç çiftçi projesinden Tarım İl Müdürlüğünden destek aldık. Bu destekle ilk çadırımızı kurduk. Daha sonra ikinci çadırımızı kurduk ve üçüncü çadır olarak kapasitemizi artırdık. Biz burada kompost dediğimiz poşetleri kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Makinesini aldık. Bunun 15-20 gün mayalanma süresi var. Ve 20 günden sonra mantar yani pim dediğimiz şeyleri görürüz. 25’inden sonra da satışa sunarız. Bu şekilde devam ederiz. Bu yaklaşık 90 gün sürer. Birinci flaş, ikinci flaş ve üçüncü flaş olmak üzere 90 gün sonra bu poşetleri dışarı çıkarırız, daha sonra yenilerini koyarız, bu şekilde devam ederiz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği var"

Özdemir, gençlerin mantar yetiştiriciliğine yönelerek kendi iş imkanlarını oluşturabileceklerini de belirterek, "Bu işi özellikle gençlerimize tavsiye ederim. Bulundukları Tarım İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Ve şu anda yüzde 50 hibeler var. Bunlardan faydalanabilirler ve gençlerimize özellikle bir iş imkanı sağlanır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.