Sultangazi'de, Nilüfer Bilgin'in oğlu ve kızı ile yaşadığı gecekonduda, geçen cuma yangın çıktı. Bilgin'in oğlu, annesi ve kardeşi uyuduğu sırada yangın çıktığını fark etti.



Alevlere müdahale etmeye çalışan oğlu, daha sonra annesi ve kız kardeşini uyandırdı. Büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın sonucunda, gecekondunun çatısının büyük bir kısmı ve iki odası kullanılamaz hale geldi.





Yangının ardından anne Nilüfer Bilgin, oğlu ve kızı ile evin sağlam kalan odasına yerleşti.

Evdeki yatakların ve kıyafetlerinin de yandığı yangında, gecekondunun elektrik tesisatı da kullanılamaz hale geldi.

Komşularından yardım isteyen Nilüfer Bilgin, evine geçici olarak elektrik kablosu çekti.

Bilgin, kızı ve oğlu ile gecekondunun tek odasında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.



"Biz burada yaşayacağız"

Nilüfer Bilgin, "Cuma gecesi oğlum, 'ev yanıyor' diye uyandırdı. Söndürmeye çalışmış ama başaramamış. Uyandığımızda, yangın çok büyümüştü. Şoku hala atlamadım. Oğlum şizofreni hastası ama tanısı henüz konmadı, hastaneye yatırılacak. Eşim cezaevinde. Kiraya çıksam, oğlumla bizi kirada tutmazlar. Biz burada yaşayacağız. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ev, üç odalı. İki oda yandı, kalan bir odada barınmaya çalışıyoruz. Oğlum, kızım ve ben aynı odada yaşıyoruz. Gidecek başka bir yer yok zaten. Hiçbir gelirim yok. Daha önce çalışıyordum. Kazandığım da kendimize ancak yetiyordu. Yangından beri elim kolum tutmuyor. Burada yapılacak o kadar çok iş var ki, çalışabilmem için biraz daha zaman lazım. Bu evi toparlamadan işe gidemem" dedi.