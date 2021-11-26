Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'da yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerledi.
Kentte sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara neden oldu.
Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri Kırıkhan Çevre Yolu'nda sürücüleri uyardı.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.
Etiketler: Hatay Hava Durumu
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