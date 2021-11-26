Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
1 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara kaptırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da yaşlı kadın kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 1 milyon liralık altınını kaptırdı.
İlkadım ilçesinde dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K.'yi tuzaklarına düşürdü.
Yaşlı kadının birikimini koruyacaklarını öne süren dolandırıcılar evine gidip piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altınlarını alıp kaçtı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Samsun
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