Egemenlik Mahallesi Alp Caddesi'nde devriye görevi yürüten polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen ve sokakta gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden 38 yaşındaki M.G.'yi uyardı. Polise küfürle karşılık veren M.G., 48 yaşındaki polis memuru E.Y.Y.'yi bıçakla yaralayıp kaçmaya başladı.

Zanlının üzerinden 6 bıçak çıktı

Kovalamacada polis, "dur" ihtarına uymayan şüpheliyi ayağından vurdu. Sokakta, zanlı tarafından kovalamaca sırasında yere atıldığı belirtilen 6 bıçak bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi, zanlı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.