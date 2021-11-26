Başkaları adına kiraladıkları araçlarla, lüks bir markanın araçlarının camlarını kırarak, özellikli parçaları çalan 7 sanık hakkında, 13 yıldan 183 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde sadece lüks bir markaya ait araçların camlarını kıran kişilerin, araçlardaki maddi değerleri yüksek hayalet gösterge, NBT ekran ve ön konsol gibi parçaları çaldığını tespit etti.

Bu kişilerin başkaları adına kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları, aynı gün park halindeki başka otomobillerden çaldıkları plakaları bu araçlara taktıkları belirlendi.



Suç saatlerini polislerin değişim saatlerine denk getirdiler

Suç işledikleri saatleri polislerin değişim vakitlerine denk getiren şüphelilerin, eylemlerini insanların işlerine gittikleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kısa süre sonra olay yerlerine yakın noktalarda alıcılara sattıkları ortaya çıktı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 hırsızlık şüphelisi ile bu kişilere kiralık araç temin eden 2 şüpheliyle çalınan malzemeleri satın alan bir kişiyi gözaltına aldı.

Lüks bir markaya ait araçlar hedef alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

İddianamede; şahsi ve kiralık araçlara cam filmi çektiren sanıkların, yakıt alırken bile araçlarından inmediklerine, ikamet ettikleri yerlerde takma isim kullandıklarına, adreslerini sık sık değiştirdiklerine yer verildi.

Sanıkların sadece lüks bir markaya ait araçları hedef aldıkları vurgulanarak araçların camlarını kırarak, ön konsol, gösterge paneli, ses sistemi, kablolar, hayalet ekran, hayalet gösterge, vites konsolu, klima göstergeleri, ön göğüs kısmı, elektronik aksam ile plakaları çaldıkları belirtildi.

183 yıla kadar hapis cezası istendi

Sanıklardan Murat U, Doğuş K, Can G. ve Gül U'nun kiralık araçlarla "nitelikli hırsızlık" suçunu işledikleri, Bekir S. ve Uğurcan A'nın ise hırsızlıkta kullanmaları amacıyla diğer araçları kiralayarak yardımda bulunduğu, Tarık D'nin ise çalınan malları satın alarak suç eşyasının satın alınması suçunu işlediği kaydedildi.

Sanıklar Murat U. ve Doğuş K. hakkında 15 kez "nitelikli hırsızlık" ve 13 kez "mala zarar verme" suçlarından 75'er yıldan 183'er yıla kadar, sanıklardan Uğurcan A. hakkında 12 kez "nitelikli hırsızlık" suçundan 28 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Can G. ve Gül U. hakkında 3 kez "nitelikli hırsızlık" suçundan 13’er yıldan 27’şer yıla kadar hapis istenildi.

Tarık D'nin ise "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 15 yıla kadar, Bekir S'nin ise 3 kez "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamenin gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilmesiyle sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.