Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 12:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Direksiyon başında maç izledi
İstanbul'da bir minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izlerken görüldü.
Görüntüleri dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen bir yolcu kaydetti.
Buna göre, Habipler'den Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi.
Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.
Etiketler: Fenerbahçe İstanbul UEFA Avrupa Ligi
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