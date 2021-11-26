Görüntüleri dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen bir yolcu kaydetti.

Buna göre, Habipler'den Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını izledi.

Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.