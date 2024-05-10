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Dünya
AA 10.05.2024 00:48

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği mesaj paylaştı.

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti
[Fotoğraf: X @/franciscodelgam]

Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

X: @JnthnHndrckx[X: @JnthnHndrckx]

İsrail'in katılımına tepkiler

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı kesimler, 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde finali yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu.

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