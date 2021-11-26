Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Takla atan araçta hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü, güvenlik korucusu 26 yaşındaki Sefer Demir yaşamını yitirdi.
Kaza, gece Çemişgezek ilçesi Alakuş köyü yolunda meydana geldi. Güvenlik korucusu Sefer Demir yönetimindeki otomobil, sağanak nedeniyle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sefer Demir'in cansız bedeni, hastane morguna götürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Tunceli
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