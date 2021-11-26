Kaza, gece Çemişgezek ilçesi Alakuş köyü yolunda meydana geldi. Güvenlik korucusu Sefer Demir yönetimindeki otomobil, sağanak nedeniyle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sefer Demir'in cansız bedeni, hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.