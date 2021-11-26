Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 12:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği kaydedildi.
Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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