Erzurum Köprüköy'de, 19 Kasım'da 5,1, 22 Kasım'da ise 4,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremlerin ardından Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, bölgede incelemelerde bulundu.

Topçu Mahallesi başta olmak üzere yerleşim bölgelerini ve yerin dinamik özelliklerini belirlemek için çalışma yürüten Doç. Dr. Özer, teknik rapor hazırladı.

Hasar gören binalar mühendislik hizmeti almamış



Köprüköy depreminden sonra 70'e yakın artçı şok meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Özer, "5,1 büyüklükteki depremin hasar yaratmamasını bekleriz. Oradaki asıl problem mühendislik hizmeti almamış, uygun imal edilmemiş yapılardan kaynaklandığını gözlemledik" dedi.

Artçı şoklar birkaç ay daha devam edebilir



Köprüköy'de artçı şokların birkaç ay daha devam edebileceğini belirten Özer, Köprüköy depreminin başka depremin öncüsü olma durumunun olmadığını söyledi:

"Meydana gelen deprem ne Kuzey Anadolu ne de Doğu Anadolu fayında meydana geldi. Karayazı fayı diye nitelendirdiğimiz başka bir kol üzerinde meydana geldi. Diğer tektonik unsurlarla İstanbul ya da farklı bir unsur için konuşursak ilişkisi yok diyebiliriz."