Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 13:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açtığı çay ocağında 2 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi.
Elazığ'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi Yeni Mahalle'deki çay ocağına ateş açtı. Çay ocağında bulunan 2 kişi yaralandı.
Şüpheli kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi. Polisin, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma başlattı.
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