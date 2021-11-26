Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır ve Ağrı'da yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı ile Iğdır'da sis ve kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
Iğdır genelinde etkili olan kar yağışı ve sis, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndaki uçak seferlerini aksattı.
Kentten Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan 2 uçak seferi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal oldu.
Kar ve sis yüzünden Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki 2 uçak seferi de yapılamadı.
Yoğun sisin etkili olduğu Ağrı Dağı eteklerindeki Pamuk Geçidi ile Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Etiketler: Ağrı Iğdır Kar Yağışı Ulaşım
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