Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlının saklandığı adresi belirleyen güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonla R.T.'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye
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