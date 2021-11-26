Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araç, tırın önüne sıkıştı. Tır şoförü, fark edemediği otomobili metrelerce sürükledi.

O anlar, seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi. Durumu fak eden çevredeki araçların sürücüleri korna çalarak tır şoförünü uyarmaya çalıştı.

Kaza, hafif hasarlarla atlatıldı.