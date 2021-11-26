Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de tır otomobili metrelerce sürükledi
Mardin'de seyir halinde olan tır, bir otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar diğer sürücüler tarafından kameraya alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araç, tırın önüne sıkıştı. Tır şoförü, fark edemediği otomobili metrelerce sürükledi.
O anlar, seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi. Durumu fak eden çevredeki araçların sürücüleri korna çalarak tır şoförünü uyarmaya çalıştı.
Kaza, hafif hasarlarla atlatıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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