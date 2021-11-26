Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 10 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bazı mahallelerdeki 10 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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