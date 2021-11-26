Konya Ovası'nın en önemli su kaynaklarından Suğla ve Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü'nde, yer yer kıyıdan 100 metreye kadar çekilmelerin olduğu gözlendi.

Konya ve bölge halkı için hayati önem taşıyan, balıkçıların geçim kapısı, birçok canlı türünün yaşam alanı ve tarımsal sulama ile içme suyu kaynağı olan göllerin her geçen gün küçülmesi tedirginlik yaratıyor.

[Fotoğraf: AA]

Önceki yıllarda su seviyesindeki iskeleler ile göl arasında onlarca metre mesafe oluşurken, yeterli derinliğini kaybeden göllere balıkçı tekneleri de açılamaz duruma geldi.

Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü'nde 20 yıldır balıkçılıktan geçimini sağlayan Abdullah Alkan, göle açıldıkları kıyıdan suyun metrelerce çekildiğini söyledi.

"En kurak yılı yaşıyoruz, tekneler yürümüyor"

En kurak yılı yaşadıklarını anlatan Alkan, "Ben Susuz Mahallesi'nde yaşıyorum ve balıkçılıktan geçimimi sağlıyorum. Suyun çekilmesinden dolayı tekneler karada kaldı. Gölde su yok. Suyumuz yolun bir metre yakınına kadar geliyordu. Şimdi yoldan itibaren 50-60 metre çekildi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gölün, gün gün küçülmesini üzüntüyle izlediklerine dikkat çeken Alkan, şöyle konuştu:

"Artık teknelerimiz yüzmüyor. Şu anda kuraklıktan dolayı yeterli su yok. Eskiden 5-6 metre derinlik vardı. Şimdi yarım metreye kadar düştü. Gölümüz yavaş yavaş çöl oluyor. Kuruyacak diye çok korkuyoruz. Herhalde yakında hayvanlar yayılacak. Umudumuz Allah'tan. Rahmet yağarsa olacak, yağmazsa kuruyacak. 20 yıldır balıkçılık yapıyorum böylesini görmedim. Geçenlerde iki gün balığa çıktım, yiyecek kadar bile çıkmadı. Hiç böyle kuraklık olmamıştı. Bu sene durumumuz çok kötü."

[Fotoğraf: AA]

"Daha vahim çekilmelerle karşı karşıyayız"

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar ise yağış periyotlarının geciktiğini anlatarak, "İlerleyen aylarda gelebilecek bol yağışların, kuraklığın etkisini kırmasını arzu ediyoruz fakat şu an yaptığımız değerlendirmeler, kurak sezonun hüküm sürdüğü şartların devam edeceği yönünde. Ümit ediyoruz ki böyle bir kurak dönemin ardından yağışlı bir sürece gireriz. Yoksa kuraklık böyle birkaç yıl daha devam ederse daha vahim su çekilmeleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da mevcut sulak alanların kaybolmasına ve tarımsal aktivitelerin azalmasına neden olacak" dedi.