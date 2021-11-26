Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, alışveriş için evden çıktı.

Akşam eve dönmeyen Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin’in cep telefonu kapandı. Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin’i bulmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

"Kızımı biri alıkoymuş olabilir"

Kızının onu habersiz bırakmayacağını söyleyen Rahime Özdemir,

"Kızım, 14 gün önce evden 'alışverişe gidiyorum' diye çıktı. Sonra beni aradı, 'Eve geleceğim' dedi ama gelmedi. Sonra telefonu kapandı. Kaç gündür arıyorum, ne telefonu açıyor ne de mesajlara cevap veriyor. Hiç böyle bir şey yapmamıştı, ilk defa oluyor, beni habersiz bırakmıyordu. Kızımı birinin alıkoyduğunu düşünüyorum" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Saldırıya uğramıştı

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, 2 dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polis olayı soruştururken, faili halen bulunamadı.