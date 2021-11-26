Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 17:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şavşat'ta hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Artvin’in Şavşat ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.
Kaza, Artvin-Şavşat kara yolunun Soğuksu mevkiinde meydana geldi. S.K'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü.
Kazada sürücü ile yanındaki İ.O, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kaldırıldıkları, hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Artvin
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