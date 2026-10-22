Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.10.2026 12:00

Yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den

Türkiye genelinde 9,5 ayda yapılan 3,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) gerçekleştirildi.

Yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 Ekim itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 3,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı.

Örtü altı tarımda lider kent konumundaki Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı BAİB, aynı dönemde 702 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir ihracat artışının olduğu bölgeden, yurt dışına 427 milyon dolarlık sebze, 258 milyon dolarlık meyve ve 17 milyon dolarlık narenciye gönderildi.

Ürün bazında da 209 milyon dolarla biber ilk sırada yer aldı. Biberi 143 milyon dolarla domates, 96 milyon dolarla kiraz takip etti.

ETİKETLER
Meyve İhracat
Sıradaki Haber
Deniz salyangozu ihracatı 14 milyon doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
3 faili meçhul dosyasında yeni gelişme
13:24
Musk, gelecekte yapay zekanın kendi kendini kontrol edeceğini söyledi
13:21
Emine Erdoğan'dan Özbekistan'da çocukların geleceğine odaklanan sergiye ziyaret
13:25
Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk Dünyası Ankara'da buluşacak
13:09
İstanbul'da huzur uygulamasında 529 şüpheliye gözaltı
13:13
MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü
Kestane hasadında metrelerce yüksekte denge mesaisi
Kestane hasadında metrelerce yüksekte denge mesaisi
FOTO FOKUS
MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü
MKE TOLGA'dan hava ve deniz tehditlerine karşı yüksek ateş gücü: Muadillerinden 3 kat daha güçlü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ