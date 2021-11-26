Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin.

Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama ve kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar yürütülen her çalışmayı yakından takip ettik. Bakanlar ile AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla, STK'larla sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertleri çözecek adımları da attık. Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir.

Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından, aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanlar oldu. Biz ise dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor, yılı dolmadan da yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı işlettik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık, hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı iaşe ve ibate peşinde ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da 1 yıl gibi kısa bir sürede yıkılanların yerine daha iyisini inşa ettiysek İzmir'de de aynısını yaptık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir.https://t.co/o8nFEs7ttR pic.twitter.com/xYH7Z0WQkj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2021

"Bugün sözümüzü tutuyor ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz"

Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve 1555 köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece Bornova Eğridere'deki 34 köy eviyle birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Kardeşlerim, bizler AK Parti'yiz. Bizler söz veririz, sözümüzü tutarız. Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerimize yayılan projelerimizdeki 546 konut ve 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak.

741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu üç alandaki yatırım bedeli 750 milyon liradır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 2 yılı geri ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan, 3+1 konutların taksitleriyse aylık 1020 liradan başlayacak. https://t.co/o8nFEs7ttR pic.twitter.com/AQCrke3DCE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2021

"Kira bedellerinden bile düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar"

Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu 3 mahalledeki inşaatların yatırım tutarı 750 milyon liradır. Rezerv alanda ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkan yapılıyor. Bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu yıl başına kadar tamamlanıp sahiplerine teslim edilmiş olacağız. Son Kabine toplantımızın ardından İzmir'de yaptığmıız deprem konutlarının ödeme tutarları ve vadeleriyle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştık.

Buna göre 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları da 220-260 bin lira bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk iki yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan 3+1 konutların taksitleri ise 1020 liradan başlayacak. Bir başka ifadeyle kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar.

Depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadık. Aynı zamanda İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ve dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza ve yerindelik esasına göre yürütüyoruz. Yine afetlere hazırlık amacıyla TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla şehrimizde bugüne kadar 30 bin 456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını da tamamladık. 2023 projelerimiz arasında Bayraklı ve Bergama'ya 2 millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Bunlarla ilgili çalışmaları da hızla sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz 19 yılda İzmir'e sadece çevre ve şehircilik alanında 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladık. Yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan 330 bin dönüşüm projesinin inşası devam ediyor. Halen 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor.

"Yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Türkiye son 120 yılda 80 insanını depremlerde kaybetmiş bir ülkedir. Her fırsatta tekrarladığımız 'Deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğine uygun şekilde 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. İl Risk Azaltma Planları'nı bitirdik. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Halen yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan 330 bin dönüşüm projesinin inşasına devam ediyoruz. Planla kentleşme ve konut üretim seferberliği ile ülkemize kazandırdığımız 1 milyon 100 bin konutta deprem afetine karşı en önemli gücümüzdür. Vatandaşlarımızı sadece başlarını sokabilecekleri bir ev sahibi yapmıyoruz. Aynı zamanda depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza, riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bugün Alsancak’taki 14 bin kişilik tribüne sahip 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. https://t.co/o8nFEsp4Sr pic.twitter.com/WnyM1Uaxdb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2021

İzmir'e son 19 yılda 85 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Kentte 11 bin 65 adet yeni derslik inşa ettik. 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk. 7 bin 100 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. Şehir genelinde 115 adet spor tesisi inşa ettik.

Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan ve adını "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olarak belirlediğimiz yeni stadı hizmete açıyoruz. Tesisin İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum.

Sosyal yardımlar alanında İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlık alanında ise toplamda 2 bin 285 yataklı 42 hastaneyle birlikte 122 sağlık tesisi kazandırdık. Yatak kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte 6 hastanenin yapımı devam ediyor. Bayraklı Şehir Hastanesini gelecek yılın haziran ayında hizmete sunacağız.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayraklı Şehir Hastanemizi inşallah önümüzdeki yılın haziran ayında hizmete sunmuş olacağız. https://t.co/o8nFEsp4Sr pic.twitter.com/s1hqhmXdIQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2021

547 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 952 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-İzmir ve Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyollarını İzmir-Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarını, Konak Tüneli'ni, İzmir Çevre Yolu ile Koyundere Kavşağı Otoyolu'nu tamamlayarak trafiğe açtık.

Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunu, Belevi-Tire bölünmüş yolunu, İzmir-Seferihisar-Selçuk-Kuşadası ayrım yolunu, otoyol kavşağı Torbalı-Belevi yolunu, İzmir-Çeşme ayrımı Karaburun yolunu seneye, Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunu ve İzmir-Turgutlu ayrımı Kemalpaşa-Torbalı yolunu ise 2023 yılında tamamlayacağız.

Demir yolu alanındaki yatırımlar

Demir yolu alanında da kente Aliağa-Selçuk arasındaki İzban'ı kazandırdık. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demir yolu bağlantı hattı inşa ettik. Buranın bitişiğinde yer alan Kemalpaşa Lojistik Merkezinin altyapı inşaatlarını tamamladık. İnşası süren İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabını 2023'te hizmete sunacağız.

Adnan Menderes Havalimanı'nı yeniledik. Çeşme yat limanını hizmete sunduk. Yeni Foça yat limanının yapımı sürüyor.

Doğu Akdeniz'deki ana konteyner taşımacılığının merkezi olacak Çandarlı Limanı'nın altyapı inşaatının geçici kabulü yapıldı. Limanın geri sahasında da alternatif bir sanayi tesisi kurulmasına yönelik değerlendirmeler sürüyor.

İzmir'e 31 baraj ve 8 gölet yaptık. 10 baraj daha inşa ettik. Ayrıca yapılan 3 adet tesisle 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 59 milyon metreküp içme suyu temin edildi. 4 adet içme suyu tesisinin de inşası sürüyor.

Toprakların verimini artırmak için inşa ettiğimiz 42 adet sulama tesisiyle 549 bin dekar araziyi sulamaya açtık. İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan sel ve taşkınlara karşı 100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. İzmirli çiftçimize son 19 yılda 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Bakanlarımıza ve milletvekillerimize yürekten dile getirdiğiniz teşekkür ifadeleri doğru olanı yaptığımızın en büyük ispatıdır.

"İzmir'in altyapısının yetersizliği yağan her yağmurda, yaşanan her yoğunlukta kendini belli ediyor"

Cumhuriyetin bu güzel şehri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. İzmir'in altyapısının yetersizliği yağan her yağmurda, yaşanan her yoğunlukta kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisinin Genel Başkanı acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak talimatı vermişti? Belediyelerin sorumluluğunda olan ve yıllardır en küçük çözüm üretilmeyen hususların suçunu hükümete atma cinliği dışında yaptıkları bir iş var mıdır?

Tüm İzmirlilerden rica ediyorum. Seçimlerde verdikleri sözleri şöyle alt alta yazın, bunlardan hangilerinin ne oranda hayata geçirildiğine lütfen bir bakın. Size şimdiden karşılaşacağınız durumu söyleyeyim, neredeyse sıfıra yakın bir vaat gerçekleştirme tablosu göreceksiniz. Amacım kesinlikle siyasi polemik değildir. Sadece İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir hizmet yapmadan, eser ortaya koymadan İzmir'e kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Daha kendi hizmet binaları ile ilgili meseleleri çözemeyenlerin İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyacak bir vizyon ortaya koyması mümkün değildir.

Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden güvenli evlere sahip olmak için yardım isteyen vatandaşları, 'devlet yapsın' diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketin büyümesini seyredenler şehrin geleceğini aydınlatamayacaktır. İzmir Körfezi'nin kirliliğinin giderilmesi belediyenin görevidir. Türkiye'de İzmir dışında hiçbir yerde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmayan belediye bulunmuyor. Körfez'deki konunun ve sellerin en önemli sebebi de budur. Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz, ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. Bu anlayışla içme suyundan yol, köprü, metro gibi ulaşım projelerine kadar aslında yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan nice işleri ilgili bakanlıklarımız vasıtasıyla ve merkezi yönetim bütçesiyle yürüttük. Aynı şekilde engellilerden gençlerimize kadar her kesimden insanımızın tüm ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak yatırımları, asıl sorumlusunun kim olduğuna bakmaksızın hayata geçirdik. Çünkü bizim ilkemiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıdır.

"İstismar siyaseti yapanların millete ve ülkeye faydası olmadı"

Milletin değerleri, hayat tarzı ve kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne millete ne de ülkeye küçük bir faydası olmamıştır. Tam tersine kendileri sürekli gerilimden beslendiği için hep yalan, yanlış ve iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Halbuki ülkenin de milletin de ihtiyacı bizim yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetidir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin. Önünüze koyacağı herhangi bir eseri ve hizmeti olmayanlara, yarın karşınıza geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız? Ben vereceğinize inanıyorum.

Bugün İzmir'de vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında bizim imzamız vardır. Eser ve hizmet siyasetlerine en küçük ara vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz.

Gençlere kütüphane müjdesi

Bu vesileyle gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda gençlerimizle bir araya geldiğimizde gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştim. İzmir'deki durumu sorduğumda maalesef gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir kütüphane bulunmadığını öğrendim. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan TEKEL fabrikasını içinde kütüphanesi ve müzesi de olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah bu hizmeti en kısa sürede sizlere kazandıracağız.

İzmir'i çamur deryasından kurtarıp modern yollara kavuşturan, verdiği her sözü tutan "Asfalt Osman" gibi efsane isimlerin İzmir'ini bugünkü acıklı haline getirenleri de vatandaşlarımın takdirine havale ediyorum. Deprem konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel projelerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah evlerinizde ağız tadıyla, güvenle, huzurla oturmayı nasip etsin.