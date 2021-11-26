Beyaz eşya teknik servis elemanı adı altında internet üzerinden ilan veren iki şüphelinin evlerden aldıkları eşyaları geri teslim etmedikleri ve sattıkları bilgisine ulaşan Sakarya Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bu kişilerin Y.E.O ile T.A olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.