Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tamir bahanesiyle aldıkları eşyaları satan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da kendilerini beyaz eşya teknik servisi elemanı olarak tanıtan ve tamir bahanesiyle evlerden aldıkları eşyaları satan 2 şüpheli tutuklandı.
Beyaz eşya teknik servis elemanı adı altında internet üzerinden ilan veren iki şüphelinin evlerden aldıkları eşyaları geri teslim etmedikleri ve sattıkları bilgisine ulaşan Sakarya Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bu kişilerin Y.E.O ile T.A olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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