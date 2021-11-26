Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da huzur denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul genelinde 34'üncü Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Güvenlik noktasında durdurulan araçlar arandı. 36 kişinin bulunduğu minibüsün sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı.
İstanbul'da çeşitli ilçelerde gerçekleştirilen yılın 34'üncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı.
Emniyet ekiplerinin ve yunus polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde araçlar durduruldu.
Araçlardaki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Durdurulan minibüslerdeki yolculara kimlik sorgulaması yapıldı.
36 kişinin bulunduğu minibüsün sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı.
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