Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir çok adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, 500 gramsentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 hassas terazi, uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 545 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
24 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Polis Şanlıurfa Uyuşturucu
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