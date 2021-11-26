Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 21:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de istinat duvarı çöktü, iş makinesi metrelerce yükseklikten düştü
[Fotoğraf: İHA]
Artvin’de şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü. Çökme sebebiyle üstünde bulunan iş makinesi toprak altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Artvin’in Murgul ilçesi Erenköy köyü mevkiinde, şiddetli yağış sonrası yol genişletme çalışması kapsamında yapılan istinat duvarı çöktü.
Park halinde bulunan iş makinesi çöken duvarla birlikte metrelerce yükseklikten düşerek toprak altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken göçüğün meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapandı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Artvin
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