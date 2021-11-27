Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kış programı kapsamında, yurt genelinde 446 karla mücadele merkezindeki çalışmalarını, 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personelle gerçekleştirecek.

Kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayabilmek için çalışan turuncu ekipler, Türkiye'nin dört bir yanında mücadelesini 7 gün 24 saat titizlikle sürdürüyor.

Açıklamada, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı bilgisi verildi.

[Fotoğraf: AA]

822 kilometre kar siperi yapıldı

Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı anlatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip edilmektedir. Önemli geçitlerde, 22 sabit kamera bulunmakta olup, bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Kritik kesimlerde görevlendirilen 750 karla mücadele aracı kameralarla, 7 bin 450 karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır."