Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 08:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27-28 Kasım'da Türkmenistan'a ziyarette bulunacağı için bu ülkeden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz