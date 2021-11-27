Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 günlük ziyaret için Türkmenistan'da.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı.

İki liderin Oğuzhan Köşkü'nde baş başa görüşmesinde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alındı.

Görüşmenin ardından, sağlık, ticaret, tarım ve medya alanlarında 8 anlaşma ve 9 maddeden oluşan ortak bildiri imzalandı.

İşte imza atılan anlaşmalar:

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov imzaladı.

[Fotoğraf: İHA]

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imza altına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

"Anadolu Ajansı (AA) ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İş Birliği Anlaşması" Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imzalandı.

[Fotoğraf: İHA]

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Anlaşması"na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkmenistan Sağlığı Koruma ve İlaç Sanayi Bakanı Nurmuhammed Amannepesov imza attı.

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Arasında Atçılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Genel Müdürü Ahmed Berdiyev imzaladı.

[Fotoğraf: İHA]

İki ülke hükümetleri arasındaki, "Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmelik", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdu Toyliyev tarafından imzalandı.

[Fotoğraf: İHA]

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Merkez Bankası Başkanı Gadırgeldi Müşşikov tarafından imza altına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında "Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov tarafından imzalandı.

[Fotoğraf: İHA]