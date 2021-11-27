TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik 143. Genel Kurulu kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Genel Kurula ev sahipliği yapan İspanya'nın Meclis Başkanı Meritxell Batet, Burundi Senato Başkanı Emmanuel Sinzohagera ve Endonezya Meclis Başkanı Puan Maharani ile ayrı ayrı görüştü. Şentop ayrıca, Endonezya Meclisi Parlamenter İşbirliği Komisyonu Başkanı Fadil Zon ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve PAB kapsamında atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

Şentop'un, Burundi Senato Başkanı Sinzohagera ile yaptığı görüşmede, ikili istişarelerin küresel ve bölgesel meseleler hakkında ortak bir yaklaşım geliştirme açısından çok yararlı olacağı mesajı verildi.



Büyükelçiliklerin açılması ikili ilişkilere ivme kazandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 76. Genel Kurulu kapsamında eylül ayında Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Şentop, karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla ikili ilişkilerin ve iş birliğinin önemli bir ivme kazandığını, çok kapsamlı görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.